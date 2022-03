Aston Villa-Arsenal : les compositions officielles

Ce samedi, Arsenal se déplace à Villa Park dans le cadre de la 30ème journée de Premier League. Mikel Arteta dispose d'un groupe quasiment au complet et aligne un 4-2-3-1 avec deux changements par rapport à la défaite de la semaine passée face à Liverpool : Emile Smith Rowe remplace Gabriel Martinelli (malade) sur l'aile gauche, tandis que Bernd Leno est titularisé dans les buts (le portier allemand n'avait plus connu ça depuis fin août en Premier League...). Aaron Ramsdale est forfait (hanche) et n'est pas sur la feuille de match.

Du côté de Villa, neuvième de PL, Steven Gerrard articule les siens en 4-3-3. Touchés face à West Ham, Calum Chambers et Lucas Digne ne démarrent pas cette rencontre. Ils sont remplacés par Ezri Konsa et Ashley Young. Emiliano Buendía est, lui, préféré à Danny Ings.

Les compositions d'équipes :

Aston Villa : Martínez - Cash, Konsa, Mings, Young - Ramsey, Douglas Luiz, McGinn - Buendía, Watkins, Coutinho.

This is your Aston Villa team to face Arsenal this afternoon. 👊 #AVLARS pic.twitter.com/Ip5royhfVi — Aston Villa (@AVFCOfficial) March 19, 2022

Arsenal : Leno - Cédric, White, Gabriel, Tierney - Xhaka, Partey - Saka, Odegaard, Smith Rowe - Lacazette.