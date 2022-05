AS Monaco : Djibril Sidibé n'a pas dit son dernier mot !

La suite après cette publicité

12 titularisations en Ligue 1, 949 petites minutes de jeu, aucune passe décisive à se mettre sous la dent. Voici le bilan de Djibril Sidibé (29 ans) sous les couleurs de l'AS Monaco cette saison. Cadre des Asémistes lors de la phase aller, l'international tricolore (18 sélections, 1 but) a pourtant connu une seconde partie d'exercice bien moins excitante. Blessé aux ischios en janvier dernier avant d'être relégué sur le banc monégasque, la natif de Troyes a surtout payé la dynamique étincelante du club de la Principauté dans le sprint final (neuf victoires et un nul sur les dix derniers matches). Troisième au terme des 38 journées, l'ASM de Philippe Clément disputera, à ce titre, les barrages de la Ligue des Champions.

Djibril Sidibé tacle Philippe Clement !

Interrogé sur cette fin d'expérience délicate du côté de l'ASM, l'ancien Lillois, dépassé par Aguilar et Vanderson dans la hiérarchie, a malgré tout voulu garder un discours positif sur le bilan global de sa saison : «j'ai endossé un rôle différent en restant positif, en conseillant mes coéquipiers, en étant engagé aux entraînements alors que certains joueurs peuvent être à 20 % quand le coach ne leur fait plus confiance. J'ai joué le jeu jusqu'à la fin, même si c'était dur à accepter». Et pour cause, amer et frustré, Sidibé n'a ensuite pas manqué de rappeler sa vérité, notamment concernant les négociations autour de sa prolongation : «je n'ai pas entendu d'arguments qui m'ont rassuré, pas par rapport au temps de jeu mais à l'avenir. Le contrat, au niveau de la durée et du salaire, n'était pas non plus à la hauteur de ce que je mérite selon moi, sans être trop gourmand».

«Mon refus de prolonger a déclenché la suite. Contre Strasbourg (0-1, le 13 mars), je ne suis ni mauvais ni exceptionnel, et je sors à la pause. J'ai demandé la raison au coach (Philippe Clement), qui n'a pas pu me donner un argument concret. Il me disait que ce que je faisais était bien dans les ateliers physiques, tactiques et techniques. Je ne vois donc pas d'autre raison que la prolongation», a ainsi lâché Sidibé dans un entretien accordé à L'Equipe. Convaincu d'avoir été relégué sur le banc pour des raisons contractuelles, l'ancien défenseur des Toffees, champion de France avec l'ASM en 2017, n'a d'ailleurs pas manqué l'occasion d'envoyer un tacle bien appuyé à sa direction et plus précisément au successeur de Niko Kovac sur le banc monégasque.

Le Qatar en ligne de mire !

«Je sais que tout footballeur doit se remettre en question, c'est ma mentalité. Des choses me dépassent mais je n'ai jamais triché. Je n'ai pas demandé des minutes, comme le coach l'a dit, car la concurrence ne me dérange pas. Si le club décide de miser sur la jeunesse, je peux l'entendre, mais la manière m'a déçu, par rapport à tout ce que j'ai fait. Je jouais avec Kovac (limogé pendant les fêtes), Clement m'a tout de suite manifesté sa confiance et quand ma prolongation a été impossible, tout a disparu. Je suis déçu par la fin mais Falcao n'a pas eu d'adieux flamboyants ici, Jovetic non plus. Il y a très peu de reconnaissance dans le milieu». Déçu, celui qui a notamment atteint la demi-finale de la Ligue des Champions en 2017 n'en reste pas moins ambitieux et compte désormais rebondir.

«Je ne veux pas aller dans des endroits exotiques, je veux disputer le maximum de matches de très haut niveau, avec la Coupe du monde en ligne de mire, même si je sais que je pars de très loin. 2018, c'est inoubliable mais c'est passé, je ne vais pas crier "J'ai gagné la Coupe du monde, regardez-moi". Je veux vivre ces sensations le plus possible car physiquement, je n'ai plus de problèmes. Si je me sens bien, je ne vois pas pourquoi je me priverais de ces rêves. J'ai encore faim. (...) Je suis encore prêt pour le très haut niveau et les blessures sont passées. De toute façon, les grands clubs ont assez d'outils sophistiqués pour scanner les joueurs et je suis très bien accompagné sur l'aspect physique, je n'ai aucune inquiétude». Reste désormais, à connaître, la future destination du champion du monde 2018, lui qui dispose d'ores et déjà de plusieurs options outre-Rhin.