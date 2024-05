Liga : l’équipe de Cadix a frôlé un grave accident d’avion

L’équipe de Cadix a évité le pire. Alors que les joueurs de l’équipe espagnole s’étaient envolés en direction du Salvador pour un match amical d’après-saison, un problème sur l’un des moteurs de l’avion qui transportait l’équipe au Salvador a créé la panique dix minutes après le décollage. Le pilote a alors forcé un atterrissage d’urgence à l’aéroport de Séville et aucun blessé n’est à signaler.

Cependant, le club jaune a déjà informé le gouvernement salvadorien que le voyage est annulé en raison du manque de sécurité et du choc provoqué par l’accident. «Nous pensions mourir, tout nous a traversé l’esprit. Nous avons remarqué une légère explosion et les stewards étaient un peu nerveux. Il y a eu un problème avec le moteur et ils nous ont dit qu’il fallait atterrir rapidement. Heureusement, nous sommes tous en bonne santé», a expliqué Álex Fernández, milieu de Cadix, au Chiringuito. Le match amical a logiquement été annulé.