PSG : les critiques s’accumulent sur Kylian Mbappé

Mbedbug. Le nouveau surnom trouvé à Kylian Mbappé après sa prestation fantomatique contre Newcastle fait la joie des réseaux sociaux. « Mpunaisedelit » ; en version française, est-il réellement aussi néfaste que cet insecte qui pourrit actuellement la vie des Français ? Depuis mercredi soir et la déroute parisienne, tout le monde s’en prend à la performance de l’international français. A raison, tant il a déçu. Trop peu d’envie, trop de déchet technique, trop peu de différences et une attitude défaitiste.

Qu’il a semblé loin, le Mbappé rassembleur. Sur les réseaux sociaux, les compilations sur ses ratés techniques et son manque de repli défensif s’enchaînent. Les internautes rappellent ses déclarations, le fameux « bien manger, bien dormir », qui semblait viser clairement Neymar la saison passée. Une punchline qui lui retombe aujourd’hui dessus alors que Daniel Riolo, le chroniqueur phare de RMC, a laissé entendre que l’hygiène de vie de Mbappé laissait clairement à désirer.

Les reproches se multiplient

Il y a quelques semaines encore, l’attaquant français âgé de 24 ans disposait de soutiens permanents. Aujourd’hui, il est ciblé par tous les consultants et chroniqueurs pour son manque de leadership. Son absence, alors qu’il fait partie des vice-capitaines du club, face aux médias a aussi été durement jugée, pendant que le jeune Warren Zaïre-Emery ne se cachait pas. Bien sûr, Kylian Mbappé a des circonstances atténuantes sur son niveau actuel, au regard de l’été qu’il a passé, avec le bras de fer engagé avec sa direction.

Ecarté du groupe pendant plusieurs semaines, il n’a pas été mis dans les meilleures dispositions. Reste une étrange impression laissée sur le terrain, où son positionnement interroge. Si bon dans la profondeur où il peut exploiter ses qualités de vitesse, il réclame très souvent le ballon dans les pieds désormais, et semble se plaire à venir participer au jeu bien plus bas. Mais ce n’est pas là qu’il est le plus efficace… Contre Newcastle, il était attendu côté gauche, mais il a assez vite permuté avec Kolo Muani pour se recentrer légèrement, et fournir, par la même occasion, encore moins d’effort défensif. Dans quel état sera-t-il pour le dernier match avant la trêve internationale, sur la pelouse de Rennes ? Tout le monde l’attend de pied ferme.