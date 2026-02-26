Barça : nouvelle rumeur autour de Lamine Yamal

Star du FC Barcelone, Lamine Yamal fait beaucoup parler pour ses performances sur le terrain, mais aussi pour son quotidien mouvementé hors des pelouses. Cet été, il était notamment en couple avec la chanteuse argentine Nicki Nicole jusqu’à début novembre. L’ailier de 18 ans qui comptabilise 15 buts et 14 passes décisives en 33 matches avec le FC Barcelone semblerait avoir trouvé une nouvelle conjointe.

La suite après cette publicité

Selon les informations de l’émission espagnole « En todas las salsas », le vainqueur de l’Euro 2024 serait en couple avec la Britannique Lily Rowland (21 ans). Cette dernière est une influenceuse qui travaille avec de grandes marques comme Dior, Yves Saint-Laurent, Paco Rabanne ou encore Victoria’s Secret. La vie privée animée de Lamine Yamal n’a pas fini de faire parler.