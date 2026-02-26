Menu Rechercher
Barça : nouvelle rumeur autour de Lamine Yamal

Par Aurélien Macedo
Lamine Yamal @Maxppp

Star du FC Barcelone, Lamine Yamal fait beaucoup parler pour ses performances sur le terrain, mais aussi pour son quotidien mouvementé hors des pelouses. Cet été, il était notamment en couple avec la chanteuse argentine Nicki Nicole jusqu’à début novembre. L’ailier de 18 ans qui comptabilise 15 buts et 14 passes décisives en 33 matches avec le FC Barcelone semblerait avoir trouvé une nouvelle conjointe.

Selon les informations de l’émission espagnole « En todas las salsas », le vainqueur de l’Euro 2024 serait en couple avec la Britannique Lily Rowland (21 ans). Cette dernière est une influenceuse qui travaille avec de grandes marques comme Dior, Yves Saint-Laurent, Paco Rabanne ou encore Victoria’s Secret. La vie privée animée de Lamine Yamal n’a pas fini de faire parler.

