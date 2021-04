Ligue 1 : l'OM renverse le Stade de Reims et met la pression sur le RC Lens

Ce vendredi soir, en ouverture de la 34ème journée de Ligue 1, le Stade de Reims recevait, au stade Auguste-Delaune, un Olympique de Marseille en quête de points pour atteindre son objectif de fin de saison : l'Europe. Alors que les 22 acteurs se dirigeaient vers un score nul et vierge avant la pause, Nathanaël Mbuku, laissé libre par Florian Thauvin au marquage, ouvrait le score grâce à un puissant coup de tête placé sur un corner tiré par Moreto Cassama (1-0, 38e). De quoi réveiller les Marseillais : quasiment dans la foulée, Dimitri Payet, parfaitement servi en retrait par Pol Lirola dans la surface des Rémois, trompait Pedrag Rajkovic d'un plat du pied terminant sa course dans le petit filet opposé (1-1, 41e)... juste avant qu'Arkadiusz Milik ne reprenne victorieusement à bout portant une offrande du numéro 10 du club phocéen pour redonner l'avantage à l'OM au meilleur des moments (1-2, 45e+2).

Alors que les Champenois poussaient pour égaliser en seconde période, le défenseur central belge Wout Faes voyait rouge (pour la deuxième fois de la saison) à la suite d'un tacle non maîtrisé sur Valentin Rongier (70e). Puis Dimitri Payet, le grand bonhomme de cette partie, inscrivait un doublé et faisait le break pour les visiteurs à la conclusion d'une action menée avec Valentin Rongier (1-3, 76e) afin de sceller définitivement le sort de cette rencontre, le but de Milik quelques minutes plus tard ayant été refusé pour une position de hors-jeu (82e). Au final, l'OM (5e, 55 points) s'impose sur la pelouse du Stade de Reims (3-1) grâce notamment au premier doublé de Payet cette saison en Ligue 1. La formation entraînée par Jorge Sampaoli, qui déplore les sorties sur blessures de Boubacar Kamara et Loïc Perrin, enchaîne un deuxième succès de rang et met la pression sur le RC Lens en prenant provisoirement la cinquième place, qualificative pour l'Europe. Les hommes de David Guion (11es, 41 points) restent eux englués dans le ventre mou du championnat de France.

