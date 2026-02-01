Tottenham - Manchester City : les compositions officielles

Rendez-vous important pour Manchester City qui se déplace sur la pelouse de Tottenham dans le cadre de la 24e journée de Premier League. Les Skyblues sont actuellement 2e du championnat à 7 points du leader Arsenal, une victoire est impérative ce dimanche pour ne pas laisser les Gunners s’échapper. En face, Tottenham est 15e avec seulement 28 unités au compteur, ils n’ont plus gagné en Premier League depuis le 28 décembre dernier. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Pep Guardiola opte sans surprise pour un 4-2-3-1. Donnarumma en dernier rempart, Khusanov dans l’axe de la défense avec Guehi, Ait-Nouri et Nunes sur les côtés. Rodri est au milieu de terrain avec Bernardo Silva, Cherki en meneur de jeu. Enfin en attaque, ce sont O’Reilly et Semenyo qui vont accompagner Haaland. Chez les Spurs, c’est un 4-3-3 qui est mis en place. Vicario au but, Udogie et Gray latéraux, Romero et Dragusin dans l’axe. Un milieu de terrain avec Palhinha, Bissouma et Gallagher. En ce qui concerne l’attaque, Simons et Kolo Muani animeront les ailes et entoureront Solanke.

Tottenham : Vicario - Gray, Romero, Dragusin, Udogie - Gallagher, Palhinha, Bissouma - Kolo Muani, Solanke, Simons

Manchester City : Donnarumma - Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri - Rodri, B.Silva - Semenyo, Cherki, O’Reilly - Haaland