Italie : Roberto Mancini et l'avantage d'une fin de saison prématurée

Sélectionneur de l'Italie depuis mai 2018, Roberto Mancini a bien évidemment un œil sur les championnats italiens et notamment la Serie A, où beaucoup de ses joueurs évoluent. Interrogé par La Gazzetta dello Sport sur la situation actuelle et une éventuelle reprise, l'ancien technicien du Zenit a lâché une réponse surprenante mais également compréhensible.

«En tant que sélectionneur de la Nazionale, je pourrais dire que le fait de ne pas reprendre le championnat peut aussi être, égoïstement, un avantage, parce que de nombreuses journées d'affilée seraient lourdes et il manquerait alors le repos fondamental pour éviter les blessures et des baisses de rendement avec le maillot bleu. Mais je sais que mes joueurs veulent retourner sur le terrain», et j'espère qu'ils reviendront bientôt, a déclaré le coach de 55 ans.