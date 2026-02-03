FIFA : Gianni Infantino ouvert au retour de la Russie

Sanctionnée de toutes compétitions internationales que ce soit les clubs (Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa) ou la sélection (Coupe du monde 2022 et 2026 et Euro 2024), la Russie est mise au ban du football mondial suite à l’invasion de l’Ukraine. Des sanctions toujours en applications depuis février 2022 et qui n’ont pas été levées quatre ans après alors que la guerre dure toujours. Dans un entretien pour Sky News, le président de la FIFA s’est montré ouvert à un retour de la Russie même s’il n’en a pas fait une promesse.

La suite après cette publicité

«Cette interdiction n’a rien accompli, elle n’a fait qu’engendrer davantage de frustration et de haine. Permettre à des filles et des garçons russes de jouer au football dans d’autres régions d’Europe serait bénéfique. Il faut inscrire dans nos statuts le principe selon lequel nous ne devrions jamais interdire à un pays de jouer au football en raison des actes de ses dirigeants politiques. Il faut bien que quelqu’un maintienne les liens ouverts», a-t-il ainsi confié.