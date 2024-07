Bayern Munich : Noussair Mazraoui sur le départ ?

Débarqué en provenance de l’Ajax Amsterdam il y a deux saisons à l’issue de son contrat avec le géant néerlandais, Noussair Mazraoui a alterné le bon et le moins bon du côté du Bayern Munich. Souvent capable d’être décisif et créatif sur son couloir droit, il a vu sa bonne forme être freinée par les blessures. Et sous les ordres de Thomas Tuchel la saison dernière, il n’a pas réussi à être un titulaire régulier.

Après 55 apparitions sous les couleurs du Bayern Munich (1 but, 8 passes décisives), l’international marocain est à un tournant de sa carrière alors qu’il lui reste encore deux ans de contrat. Selon nos informations, le club allemand et le natif de Leiderdorp (Pays-Bas) discutent actuellement de l’avenir et semblent réfléchir à la possibilité d’un départ cet été. Le joueur de 26 ans ne manque pas de sollicitations puisque plusieurs clubs ont déjà pris la température.