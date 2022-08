Code promo paris sportifs PARIONS SPORT

Amateur de paris sportifs, vous cherchez le bookmaker qui vous permettra de bénéficier des meilleures offres possibles de bienvenue lors de votre première inscription. Et pour les nouveaux parieurs, dont vous, ces codes promos sont particulièrement recherchés. Il faut dire qu’ils peuvent vous permettre de doubler votre pari initial au moment de l'inscription ou encore des paris gratuits (freebets). Chez PARIONS SPORT en ligne par exemple, le code promo exclusif FML1 vous offre jusqu’à 200€ et 10€ de freebet sans dépôt, de quoi tenter un gros coup sans prendre de risques.

La suite après cette publicité

Comment utiliser un code promo paris sportifs ?

Lors de votre inscription sur le site PARIONS SPORT, il est fortement recommandé de s’inscrire avec un code promo réservé aux nouveaux inscrits. Celui-ci vous donnera la possibilité de bénéficier d’avantages supplémentaires par rapport au bonus de bienvenue classique. Qu’il s’agisse d’une augmentation de votre 1er dépôt d’argent sur le site, de cotes boostées, de paris gratuits remboursés si votre 1er pari est perdant, de Freebets, il est plus que jamais conseillé de posséder un code promo afin d’obtenir ce bon plan qui est généralement un cadeau offert à l’inscription.

L’utilisation d’un code promo étape par étape

Étape 1 : rendez-vous sur le site PARIONS SPORT en ligne

Étape 2 : récupérez le code promo offert, à savoir « FML1 » (jusqu’à 200€ offerts et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1)

Étape 3 : remplissez le formulaire d’inscription présent sur PARIONS SPORT et renseignez vos informations personnelles

Étape 4 : Indiquez à l’endroit dédié le code promo FML1 que vous avez mis de côté précieusement

Étape 5 : validez votre compte joueur en transmettant des documents justificatifs pour pouvoir valider votre compte de manière définitive (carte d’identité ou passeport et un RIB)

Étape 6 : réalisez votre premier dépôt d’argent sur le site de paris sportifs

Étape 7 : tout est prêt, vous pouvez commencez à parier

Profitez de PARIONS SPORT pour la Ligue 1

Que ce soit sur le site PARIONS SPORT en ligne ou sur l’application, découvrez les meilleurs paris pour la Ligue 1. Retrouvez, une sélection des meilleurs matchs pour vos paris sportifs ainsi que des statistiques détaillées qui vous permettront de réaliser le meilleur pari possible. Grâce à PARIONS SPORT accédez aux meilleurs pronostics pour l'ensemble des matchs avec ce week-end la première journée de Ligue 1 et le retour du PSG, de l'OM et de l'OL sur les pelouses. N’attendez-plus et profitez du code promo « FML1 » pour bénéficier du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offerts et 10€ de freebet sans dépôt avec PARIONS SPORT.