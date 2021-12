La Premier League affirme qu'aucun match ne sera reporté ou annulé

Alors que le football anglais est perturbé par d'innombrables cas de Covid-19 depuis plusieurs semaines, certains managers de Premier League avaient demandé le report de certains matches, voir du Boxing Day, prévu pour la fin d'année, la Premier League vient d'annoncer qu'il n'y aurait aucun report. *«Tout en reconnaissant les soucis posés par le COVID-19, l'intention collective de la Ligue est de maintenir le calendrier actuel des rencontres dans la mesure du possible.»

La suite après cette publicité

Le communiqué de l'instance britannique précise que «tout en reconnaissant qu'un certain nombre de clubs sont confrontés à des épidémies de COVID-19 et à des défis, la Ligue a l'intention collective de maintenir le calendrier actuel des rencontres dans la mesure du possible (...) La Ligue a également confirmé aujourd'hui à ses clubs que 92 % des joueurs et du personnel des clubs ont reçu une, deux ou trois doses de vaccin, 84 % des joueurs étant en cours de vaccination», est-il ajouté. La Premier League précise que les taux de vaccination des joueurs seront désormais communiqués publiquement à la fin de chaque mois, à partir de janvier.

It was confirmed at a #PL club meeting today that while recognising a number of clubs are experiencing COVID-19 outbreaks & challenges, it is the League’s collective intention to continue the current fixture schedule where safely possible



Full statement: https://t.co/SWPMbR7cvW pic.twitter.com/odlZWYUN5y