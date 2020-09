PSG : les dessous des négociations pour Dele Alli

Le Paris Saint-Germain doit être créatif, selon la formule utilisée par Leonardo, le directeur sportif brésilien du club de la capitale. En effet, moins aisé financièrement pour ce mercato, le champion de France en titre doit déjà compenser certains départs (Cavani et Thiago Silva notamment). Mais sans argent, la donne est quand même plus compliquée et ce mercato, relativement spécial, est atone alors que se profile sa fermeture (le 5 octobre).

La suite après cette publicité

Le Paris SG a déjà réussi à trouver un remplaçant à Thomas Meunier puisqu'il a recruté Alessandro Florenzi (AS Roma) en prêt avec option d'achat. Ce dimanche, la presse anglaise évoquait le fait que le directeur sportif de l'écurie hexagonale discutait avec ses homologues anglais de Tottenham pour essayer de récupérer Dele Alli. L'international anglais de 24 ans est aussi pisté par l'Inter.

Le PSG veut un prêt avec option d'achat

Visiblement, José Mourinho, l'entraîneur des Spurs, ne compte plus vraiment sur lui et aurait déjà tenté de l'inclure dans la transaction avec le Real Madrid concernant Gareth Bale, qui, lui, est déjà revenu officiellement au bercail. Ce dimanche, Alli a été exclu de l'équipe par le technicien portugais lors de la victoire de ses coéquipiers sur le terrain de Southampton (cinq buts à deux).

Par conséquent, le PSG se serait immiscé dans la brèche. Pour le récupérer, celui qui est évalué à 64 millions d'euros et qui touche 503 000 euros par mois (son contrat est jusqu'en 2024) selon The Guardian, le PSG miserait sur un prêt avec une option d'achat. « Je ne suis pas responsable du marché, je ne sais pas comment répondre à votre question à ce sujet », a laconiquement lâché Mourinho quand il a été question d'évoquer un départ de Dele Alli. Comprendra qui pourra.