Le rêve saoudien de Newcastle s’effondre, les grandes promesses de Thomas Tuchel avec l’Angleterre

Le rêve de Newcastle suspendu

Le rêve saoudien de Newcastle s’est heurté à la réalité, notamment avec les contraintes du Profit and Sustainability Rules (PSR) de la Premier League. Le directeur général Darren Eales a ouvertement admis que « chaque joueur a son prix », déstabilisant un vestiaire autrefois uni. Eddie Howe, bien que toujours respecté, a décrit l’équipe comme « périmée », soulignant un besoin urgent de renforts. Alan Shearer a résumé la situation : « La montée d’adrénaline a cédé la place à une gueule de bois ». Avec des joueurs frustrés et des résultats en baisse, le rêve d’un Newcastle conquérant semble suspendu.

La suite après cette publicité

Les grandes promesses de Thomas Tuchel

Thomas Tuchel, fraîchement nommé sélectionneur de l’Angleterre, a répondu avec détermination aux doutes sur sa capacité à succéder à Gareth Southgate. Lors du tirage au sort des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, il a assuré être prêt à prouver sa valeur face aux sceptiques. « Je dois faire mes preuves », a-t-il déclaré, promettant de montrer qu’il est « l’homme du job ». Conscient des critiques sur sa nomination, il a affirmé que ce rôle était « un rêve » qu’il abordera avec passion et engagement. Tuchel entamera officiellement son mandat le 1er janvier 2025.

Le futur de Leroy Sané est incertain

Dans l’actualité en Allemagne, Bild se pose la question du futur de Leroy Sané au Bayern Munich. Ancien joueur du club allemand, Dietmar Hamann, estime qu’il n’y a « aucune raison de prolonger le contrat de Sané », qui expire en 2025, car « cela n’a pas fonctionné au cours des cinq dernières années ». Bien qu’il soit « potentiellement le meilleur joueur allemand », « il le montre trop rarement ». Cette saison, Sané a marqué trois buts et délivré une passe décisive en 17 apparitions, mais son rendement reste en deçà des attentes pour son salaire élevé de 20 millions d’euros par an. L’entraîneur Vincent Kompany souligne que la décision du Bayern sera interne, « en famille », et que Sané pourrait être prêt à renoncer à une partie de son salaire.