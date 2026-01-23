Menu Rechercher
OL : coup dur pour Nicolas Tagliafico

Young Boys 0-1 Lyon

Nicolas Tagliafico n’a certainement pas apprécié son voyage à Berne, malgré la victoire. L’OL est officiellement qualifié pour les 1/8es de finale de Ligue Europa après son succès contre les Young Boys hier en Suisse (0-1). Cependant, le latéral argentin est sorti sur blessure dès la mi-temps, et a quitté le Wankdorf Stadion avec sa jambe droite protégée par une botte de protection.

À la fin de la rencontre, Fonseca était d’ailleurs présent en conférence de presse pour évoquer cette blessure alarmiste. «Pour Nico, cela sera difficile, pour Abner, on verra», a-t-il déclaré sans trop s’avancer sur la gravité du choc. Pour rappel, Abner était aussi forfait pour la rencontre de coupe d’Europe en raison d’un souci aux adducteurs. Reste à savoir si les deux joueurs seront rétablis pour affronter Metz ce dimanche à 17h15 en Ligue 1, puisque cette rencontre permettrait à Lyon de gratter des points dans la course à l’Europe (4e).

