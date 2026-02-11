Real Madrid : la Liga condamne les chants insultants à l’encontre de Mbappé

Les supporters de Valence continuent de faire parler en Espagne et les ondes positives ne sont pas de la partie. En effet, La Liga a déposé plainte hier auprès du comité de compétition de la RFEF et de la commission anti-violence après qu’une dizaine de chants injurieux contre le Real Madrid ont été recensés. En effet, lors de la rencontre face à la Maison Blanche le week-end dernier (0-2), entre le début de la rencontre et la 66e minute de jeu, des fans adverses ont répété à plusieurs reprises dans les tribunes : « Mbappé, fils de p… ». Par ailleurs, le coach de la formation merengue, Alvaro Arbeloa (43 ans) avait, lui aussi, été ciblé.

Une décision radicale, effectuée par la ligue, qui survient après le gros craquage de Kylian Mbappé (27 ans) à l’encontre du quatrième arbitre lors de la même soirée à Mestalla. Pour rappel, l’attaquant tricolore, buteur dans le temps additionnel, avait évoqué une position de hors-jeu qui n’avait pas lieu d’être à la mi-temps. « Comment il peut être hors-jeu ? Je te demande une explication ».