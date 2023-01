JT Foot Mercato : les pistes XXL de Manchester United pour remplacer Cristiano Ronaldo

Manchester United aux aguets

Manchester United doit trouver le joueur capable de pallier au départ de Ronaldo et il semble qu’une piste est sur le point d’aboutir. Selon nos informations, le board des Diables Rouges a trouvé son bonheur avec le Néerlandais, Wout Weghorst (30 ans), buteur du Besiktas. Le club turc a d’ailleurs déjà trouvé son remplaçant : Vincent Aboubakar dont son contrat a été rompu par Al Nassr. L’attaquant camerounais faisait lui aussi partie de la short-list des Red Devils, mais l’avant-centre néerlandais lui a donc été préféré. Un autre nom est ressorti parmi tous ces joueurs, c’est le très courtisé Randal Kolo Muani. Selon L’Equipe, Manchester United aurait formulé une offre de 60M€ pour attirer le Français dès cet hiver. Enfin, le Portugais Joao Felix souhaite quitter l’Atlético de Madrid durant cette période de mercato. Selon The Athletic, plusieurs écuries de Premier League, dont Manchester United, Arsenal et Chelsea, sont sur le coup. Mais la plupart des clubs sont refroidis puisque l’Atlético veut obtenir un prêt payant de 21 millions d’euros sur six mois. Ils devront alors débourser entre 130 et 140M d’euros pour le recruter définitivement.

Le feuilleton Mbappé relancé ?

Après l’échec avec les Bleus en finale de Coupe du monde, Kylian Mbappé est revenu en club avec le Paris Saint-Germain plus motivé que jamais. S’il semble concentré à 100% sur le reste de la saison avec le PSG, la question de son avenir est toujours en suspens. “Kyks” avait signé un contrat jusqu’en 2024 avec une année en option. C’est pourquoi le feuilleton Mbappé pourrait donc repartir de plus belle dès cet été si les dirigeants parisiens ne souhaitent pas le voir partir gratuitement. De plus, le récent transfert de Cristiano Ronaldo à Al Nassr a visiblement donné des idées à certains clubs. Kylian Mbappé est convoité par un club mexicain, le FC Juarez ! L’entraîneur Hernán Cristante a évoqué un intérêt de son club pour le natif de Bondy et a avoué en riant que «ce ne sera pas accessible», à moins de faire appel aux Rois mages !

Les officiels du jour

Déjà annoncé par Vasco de Gama, le transfert du jeune Andrey Santos (18 ans) a été confirmé par Chelsea. L’indemnité de départ du Brésilien avoisine les 20 M€. Alors qu’un pré-accord existait depuis fin décembre entre Molde et Chelsea pour le transfert de l’attaquant ivoirien David Datro Fofana, son arrivée est désormais officielle. Le buteur de 20 ans vient de s’engager pour six ans et demi, soit jusqu’en juin 2029 avec la formation anglaise. A la recherche d’une doublure à Giovanni Di Lorenzo au poste de latéral droit, le Napoli a trouvé son bonheur du côté de la Sampdoria avec la signature du Polonais Bartosz Bereszysnki (30 ans). Ce dernier arrive sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et pour finir, David Beckham peut être fier de son fils Romeo qui a été transféré à Brentford. Le milieu de terrain de 20 ans a rejoint l’équipe réserve du club anglais, sous forme de prêt pour le reste de la saison.