Euro U21, Géorgie-France : les compos officielles !

L'équipe de France Espoirs dispute sa 5e rencontre de la phase éliminatoire de l'Euro 2021 en Géorgie ce vendredi soir (à suivre en direct commenté sur FM à 19h). Après trois succès dans le Groupe 2, les Bleuets s'étaient inclinés lors de leur dernière sortie, en Suisse (3-1), le 19 novembre 2019. Deuxièmes de la poule, ils retrouvent un adversaire qu'ils ont battus à l'aller (3-2).

Pour cette rencontre de qualification pour l'Euro organisé en Hongrie et en Slovénie en juin prochain, Sylvain Ripoll a choisi d'aligner un 4-3-3, avec Lafont dans le but, protégé par une défense composée de Dagba, Koundé, Kamara et Maouassa. Au milieu, double-buteur à l'aller Reine-Adelaïde est titularisé aux côtés de Guendouzi et Caqueret, alors que devant, le trio Nordin, Gouiri, Diaby est choisi.

Les compositions d'équipes :

Géorgie U21 : Gugeshashvili - Tabatadze, Beriashvili, Asatiani, Andronikashvili - Samurkasovi - Dartsmelia, Kutsia, Spanderashvili, Azarov - Ardazishvili

France U21 : Lafont - Dagba, Koundé, Kamara, Maouassa - Reine-Adelaïde, Guendouzi, Caqueret - Nordin, Gouiri, Diaby