Arsenal s’inquiète pour l’avenir de Kai Havertz

Kai Havertz a du souci à se faire. Arsenal réalise une superbe saison sous les ordres de Mikel Arteta (leader en Premier League et en Ligue des Champions), mais un joueur en particulier semble toujours autant souffrir, c’est l’international allemand. Les Gunners s’inquiètent pour la condition physique à long terme du milieu de terrain offensif, après que sa blessure au genou se soit à nouveau réveillée ces dernières semaines. Sur sa rechute en novembre, ce sont les ligaments du même genou blessé en août qui ont été touchés. D’après les informations du Daily Mail, cela amènerait la direction et le staff anglais à se poser des questions pour son avenir.

Cependant, selon Bild, il s’agit d’un processus logique après une longue absence (absent depuis février dernier). Le joueur de 26 ans sera réintégré à l’effectif auquel il a tant apporté ces trois dernières saisons, mais par petites doses, avec des entrées en jeu limitées pour éviter tout risque de nouvelles blessures inquiétantes. À l’heure actuelle, seule une reprise progressive pourrait être envisageable. Pour rappel, il n’a disputé que trois matchs cette saison, et fait face à une forte concurrence dans le secteur offensif de l’équipe londonienne. Ce qui laisse à penser que sa présence sur le rectangle vert reste limitée jusqu’en juin prochain.