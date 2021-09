JT Foot Mercato : les débuts de rêve de José Mourinho avec l'AS Roma

La suite après cette publicité

José Mourinho est train de vivre une véritable idylle avec l'AS Roma. Depuis son arrivée sur le banc romain, l'entraîneur portugais a gagné tous ses matches (6 au total). Son équipe était en démonstration de force, hier soir, contre le CSKA Sofia 5-1 en Europa Ligue Conférence. Comme souvent, Mourinho construit une vraie relation avec ses joueurs, et c'est encore le cas avec l'effectif Giallorossi. Lors de son arrivée, The Special One a nommé Lorenzo Pellegrini capitaine. Depuis, le milieu de terrain marche sur l'eau avec cinq buts et deux passes décisives en six matches. Le joueur de 25 ans a tenu à remercier son entraîneur pour le nouvel élan donné à l'équipe : «Je remercie énormément Mourinho pour la confiance. Il faut continuer à grandir parce que cette année, il y a quelque chose de spécial à Trigoria. C'est la bonne voie si on veut gagner quelque chose».

Mourinho félicité par Totti

Mourinho met tout le monde d'accord à Rome, mais encore faut-il passer par le jugement de celui qui représente le mieux la Roma : Francesco Totti. Le légendaire numéro 10 a été agréablement surpris par les débuts du coach. Il a récemment confié son avis dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport : «Mourinho est une valeur sûre tant sur le terrain que dans la gestion du groupe. Il m’a surpris dans sa capacité à se mettre devant tout le monde, il agit comme un paratonnerre, une capacité qui peut être décisive dans une ville comme Rome».

Hakimi et Mbappé au Real Madrid ?

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi ne compterait pas s'éterniser dans la capitale française. Antonio Conte, son ancien entraîneur à l'Inter, a assuré sur la chaîne Sky Sports que le rêve du Marocain serait de retourner jouer au Real Madrid. Pour rappel, Hakimi est sous contrat jusqu'en 2026 avec le PSG. Mais après l'été agité entre la Casa Blanca et les Franciliens pour Kylian Mbappé, pas sûr que cette volonté se réalise tout de suite. D'ailleurs, un de leur coéquipier parisien était sûr que l'attaquant tricolore n'allait pas quitter le PSG. Ander Herrerra s'est confié sur le mercato particulier de Mbappé : «Ce que le club nous avait toujours dit, c'est que Mbappé restait. Je lui ai demandé deux semaines avant la fermeture du marché et il m'a répondu : "Je suis là, je suis là". Tout ce qu'il a vu dans la presse ne correspondait pas à ce qui se passait ici. Ce qui se passe cette saison peut avoir une incidence sur la décision de Mbappé de rester ou non».