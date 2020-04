Espagne : baisse de salaire pour Luis Enrique

Partout en Europe, les joueurs ont, parfois après de longues négociations avec leur club, accepté de baisser leur salaire. Un geste de solidarité au vu de la situation actuelle un peu partout dans le monde, mais surtout une façon d'économiser de l'argent pour les clubs, en difficulté car privés de la majorité de leurs revenus.

Et comme l'explique le quotidien AS, le sélectionneur espagnol Luis Enrique a demandé, de lui même, à ce que son salaire soit baissé de 25%. Une façon de se montrer solidaire vis à vis du football, amateur notamment, en temps de crise. Ces 25% seront donc mis à disposition de la Fédération Espagnole de Football qui pourra les utiliser pour aider les clubs et les joueurs les plus touchés.