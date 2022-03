La jeune pépite Rayane Bounida quitte Anderlecht !

Considéré comme l'un des plus gros espoirs du football belge depuis l'âge de 7 ans, Rayane Bounida ne poursuivra pas son ascension avec son club formateur d'Anderlecht. Le club a annoncé via un communiqué que le joueur allait quitter le club à la fin de saison malgré les nombreuses négociations pour lui faire signer son premier contrat pro. «Malgré le parcours sportif tracé, Rayane choisit de poursuivre sa formation à l'étranger. Le club regrette, mais respecte sa décision. Le RSCA tient à remercier le staff sportif et surtout tous les entraîneurs qui ont guidé Rayane pendant toutes ces années pour leur engagement.»

Déjà très médiatisé, le milieu de 16 ans qui compte 372.000 abonnés sur Instagram, devrait logiquement rejoindre l'Ajax Amsterdam à la fin de la saison alors que le PSG a tout tenté pour le ramener. «Le RSCA continuera à investir dans ces nombreux autres talents qui se préparent aujourd'hui à un avenir brillant à Neerpede. Pour eux, un parcours sportif les attend, qui les mènera peut-être à l’équipe première du RSCA. Comme nos fans l'attendent de notre club et de nos joueurs», a conclu le club. Selon la presse belge, l'entourage de Bounida demandait un premier contrat pro à 700k annuel, montant astronomique que n'a pas voulu offrir Anderlecht à son poulain de 16 ans.