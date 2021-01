OM-MHSC : Daniel Congré surpris par la titularisation de Radonjic

La suite après cette publicité

Hier soir avant de la rencontre opposant l’Olympique de Marseille à Montpellier (victoire 3-1 de l’OM), André Villas-Boas a surpris tout le monde en titularisant Nemanja Radonjic côté gauche, à la place de Dimitri Payet. Choix payant pour l’entraineur portugais, puisque c’est le Serbe qui a ouvert le score à la 41ème minute d’un but de la tête, reprenant un centre de Florian Thauvin. L’ancien joueur de l’Étoile Rouge de Belgrade a inscrit son premier but de la saison avec l’OM.

Après la rencontre, Daniel Congré, défenseur montpelliérain et fautif sur l’ouverture du score de l’international serbe, (c’est lui qui couvre et empêche Radonjic d’être hors-jeu) est revenu sur ce choix fort du coach olympien « On pensait que ce serait Payet qui débuterait, ce sont tous les deux des droitiers qui rentrent intérieur, Rajondic joue un peu plus avec sa vitesse, et en plus il a fait son match, il nous a bien usés physiquement. » Coaching payant pour Villas-Boas donc, car en plus du choix payant d’avoir titularisé NR7, le natif de Porto a fait entrer Valère Germain et Dimitri Payet pendant la rencontre, tous les deux buteurs en fin de match (80e, 84e).