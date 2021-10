OL : Lucas Paqueta pas le meilleur joueur de L1 pour Peter Bosz

Brillant en ce début de saison avec 4 buts et 1 passe décisive en 10 matches ainsi qu'un apport considérable dans le jeu de l'Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta (24 ans) est dans une grosse dynamique. Faisant partie des meilleurs joueurs de Ligue 1, il n'en est pas le plus fort selon son coach Peter Bosz. Le technicien néerlandais ne veut pas faire de différence individuelle.

En conférence de presse, il a préféré avoir un avis collectif sur cette question : «il a des qualités pour garder le ballon. Il a un très bon pied gauche. Le meilleur joueur du championnat ? On ne peut pas dire ça. On ne peut pas comparer un attaquant à un défenseur. Je pense toujours collectif. Je regarde l'équipe qui prend du plaisir à jouer et joue de mieux en mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? On perd trop de ballons, on manque trop d'occasions. On progresse, mais on peut faire mieux.»

