OM, Lazio : Claudio Lotito met le feu au poudre dans le dossier Mason Greenwood

C’est l’un des gros dossiers en ce début de mercato estival. La pépite de Manchester United, Mason Greenwood, qui sort d’un prêt positif à Getafe en Liga, attire les convoitises malgré ses nombreuses casseroles extra-sportives. Comme nous vous le relayons cet après-midi, la Lazio ne lâche pas l’affaire pour le joueur anglais. D’après Sky Sports, le club romain aurait fait une offre de 25 millions, assortie d’une clause à la revente de 50 % pour l’attaquant de 22 ans, ce que le président de la Lazio, Claudio Lotito, a parfaitement confirmé dans une interview publiée ce lundi mais… sans mentionner l’OM. Pour rappel, d’après nos informations, l’OM tient déjà un accord les Red Devils. Récemment, Naples aussi s’est positionné sur le joueur.

«J’ai offert 25 millions plus 50% de la revente, plus des bonus et des commissions. Pourtant, plusieurs clubs rivaux sont intervenus pour mener une action perturbatrice. Après la Juventus, Naples, il semble que tout le monde panique, ils sont terrifiés par le fait que nous pouvons leur voler le joueur et ils veulent tout faire exploser. Ils veulent me forcer à vendre le club, mais je n’y pense vraiment pas. Je n’abandonnerai pas. Je n’évite jamais les insultes et les huées. J’ai toujours mis ma personnne en avant et assumé. Si je n’y arrive pas, c’est simplement à cause de mes engagements multiples, je travaille jour et nuit, vraiment 24 heures sur 24, pour mes entreprises, le gouvernement et pour la Lazio», a déclaré le mythique président italien dans le quotidien Il Messaggero. L’OM est prévenu, la Lazio est motivée.