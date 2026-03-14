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Barça : Hansi Flick réagit au retour de Gavi

Par Josué Cassé
Gavi @Maxppp

Absent des terrains pendant de longues semaines, Gavi s’apprête enfin à faire son retour sous les couleurs du FC Barcelone. Présent en conférence de presse, ce samedi, avant de défier Séville, Hansi Flick était logiquement comblé.

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«Nous devons avancer étape par étape car cela n’a pas été facile pour lui et il a de nombreuses années de football devant lui. Je suis très heureux de le revoir. Nous connaissons tous Gavi et j’adore son intensité, il veut toujours tout donner pour ce club et cette équipe. C’est une excellente nouvelle de le revoir», a indiqué le coach allemand.

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