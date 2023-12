Serie A : Frosinone et le Torino se neutralisent

La 15e journée de Serie A nous promettait une rencontre relevée entre Frosinone et le Torino. Et ça n’a pas déçu. Les deux équipes, qui alternent le bon et le moins bon cette saison en squattant le ventre mou du championnat, se sont neutralisées au terme d’un match équilibré.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Torino 20 15 -3 5 5 5 13 16 11 Frosinone 19 15 -4 5 4 6 20 24

En effet, aucun des deux clubs n’a réussi à ouvrir le score en plus de 90 minutes de jeu. Si le Torino a tenté le tout pour le tout à la 72e, en faisant trois changements de suite, la défense de Frosinone n’a pas craqué malgré les assauts adverses. Au bout du compte, un score vierge, 0-0, qui n’arrange personne. Le Torino est 10e, les coéquipiers de Matias Soulé, eux, sont juste derrière, à la 11e place.