Bayern Munich : 5 têtes risquent de tomber !

Demain soir, les dirigeants du Bayern Munich seront aux premières loges pour observer Florian Wirtz (21 ans). Un joueur qu’ils suivent de très près et avec lequel ils échangent, ainsi qu’avec son entourage, depuis presque dix ans. Nul doute que les pensionnaires de l’Allianz Arena, qui recevront le Bayer Leverkusen mercredi en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League, scruteront l’international allemand qu’ils espèrent recruter le plus vite possible. Hier, l’Abendzeitung a d’ailleurs révélé que les Munichois ont une "chance réaliste" de s’offrir la star montante du football allemand et qu’ils estiment pouvoir le recruter pour un montant légèrement inférieur à sa valeur marchande, à savoir 140 M€.

Dans le même temps, Sky Germany assure que le Bayern Munich regarde aussi le marché des défenseurs centraux. Et le nom de Castello Lukeba (22 ans, RB Leipzig) figure sur sa liste. Mais le prix de sa clause libératoire, qui sera dégressive, fait réfléchir les dirigeants bavarois. Dean Huijsen (19 ans, Bournemouth) plaît également aux Allemands, qui veulent rajeunir leur secteur défensif tout en le renforçant. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils souhaitent sécuriser Dayot Upamecano. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le Français de 26 ans est proche de prolonger, nous a-t-on fait savoir. D’autres éléments du groupe de Vincent Kompany, eux, n’ont pas la même chance.

Deux Français sur la liste des joueurs transférables

Ce mardi, Bild révèle que les Bavarois veulent se séparer de Kingsley Coman (28 ans) afin de réduire leur masse salariale, qui a grimpé avec les prolongations XXL de Jamal Musiala et d’Alphonso Davies. Lors des deux derniers mercatos, le Français avait déjà été placé sur la liste des joueurs transférables mais il était finalement resté. Cet été, la porte sera toujours ouverte pour lui. Le média allemand indique qu’il faudra débourser entre 35 et 45 M€ pour le footballeur sous contrat jusqu’en juin 2027. Arsenal et l’Arabie saoudite sont les deux destinations les plus probables pour l’ancien joueur du PSG, qui est ouvert à un départ. Comme lui, Sacha Boey (24 ans) ne sera pas retenu. Lié aux Allemands jusqu’en 2028, le Français sera vendu si une offre appropriée arrive au club.

Eric Dier (31 ans), lui, veut rester et prolonger son bail, qui s’achèvera le 30 juin 2025. Mais Sky Germany assure que sa direction ne compte pas lui offrir un nouveau contrat et qu’elle lui a montré la porte de sortie. Le Rekordmeister a déjà ses plans pour la saison prochaine et il n’en fera pas partie. Enfin, il y a les cas Joshua Kimmich (30 ans) et Leroy Sané (29 ans). Tous les deux en fin de contrat, les Allemands n’ont pas encore rempilé. Pour le premier nommé, le Bayern n’est pas fermé à l’idée de continuer ensemble. Mais le joueur n’a pas encore arrêté son choix. Pour Sané, tout est possible. Il souhaite rester mais le club, avec lequel il a récemment échangé, n’a pas fait d’offre. Cinq joueurs jouent gros les prochaines semaines en Bavière !