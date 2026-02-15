OL : Paulo Fonseca se justifie sur ses choix avant Nice

En clôture de la 22e journée de Ligue 1, l’OL accueille l’OGC Nice. Un match important pour les Gones qui peuvent enchaîner avec un 13e succès de rang toutes compétitions confondues. Privé d’Endrick et d’Afonso Moreira devant, Paulo Fonseca a décidé d’opter pour un 3-5-2 avec Maitland-Niles et Abner sur les côtés et le retour de Corentin Tolisso dans le onze. Interrogé sur ses choix par Ligue 1+, le coach portugais a fait un constat lucide :

«Avec l’absence de Moreira et Endrick, la meilleure solution était avec Abner et Ainsley (Maitland-Niles, ndlr). Le retour de Corentin Tolisso va nous faire du bien. C’est un joueur très important pour nous. C’était le bon moment pour qu’il joue. Nous arrivons avec ambition à domicile et nous voulons faire un bon match. Yaremchuk a commencé l’entraînement cette semaine. Il faut prendre du temps au début. Il aura du temps de jeu aujourd’hui, je pense.»