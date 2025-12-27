Menu Rechercher
Liverpool : l’émotion de Florian Wirtz après son premier but

Liverpool 2-1 Wolverhampton

Florian Wirtz s’est libéré d’un énorme poids. Recruté l’été dernier pour près de 135 millions d’euros, bonus compris, l’international allemand avait jusque-là déçu, au point d’être souvent relégué sur le banc de touche. En pleine montée en puissance, la recrue estivale de 22 ans a enfin débloqué son compteur but contre Wolverhampton ce samedi (2-1), sur un joli service du Français Hugo Ekitike. Un moment qu’il attendait depuis 17 rencontres déjà.

«J’étais convaincu que je marquerais un jour. Je voulais commencer plus tôt à marquer et à faire des passes décisives, mais ça s’est passé comme ça et je dois l’accepter. Je savais juste que ça viendrait et j’essayais de continuer comme ça. Nous avons joué une excellente première mi-temps. Nous avons perdu le fil du match, puis nous sommes revenus au score. Tout le monde a travaillé dur. C’est ainsi que nous voulons procéder. Nous voulons être là et être en tête du classement. Le début de saison n’a pas été facile pour nous, mais nous nous améliorons et nous marquons des points», a-t-il lâché, après la victoire des Reds.

