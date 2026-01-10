Naples veut s’offrir un crack brésilien pour 30 M€

Cet hiver, certains clubs sont inspirés à l’idée de faire des belles affaires sur le marché des transferts. C’est notamment le cas de Naples. Champions d’Italie en titre, les Partenopei aspirent à remporter à nouveau le Calcio dans quelques mois. En ce sens, le club de Campanie vise un renfort offensif cet hiver.

La suite après cette publicité

Et à en croire les informations d’ESPN Brazil, le Napoli offre 30 millions d’euros pour s’offrir Allan. Non pas l’ancien milieu de terrain brésilien de Naples, mais un attaquant de 21 ans qui évolue du côté de Palmeiras. Repéré par Newcastle et le Zenit, Allan ne devrait pas partir car son club est réticent à le faire partir selon le média brésilien.