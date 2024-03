PL : Arsenal pulvérise Sheffield United

Cette vingt-septième journée de Premier League prenait fin ce soir, avec un duel entre Arsenal, équipe présente sur le podium… et Sheffield, lanterne rouge du championnat. Une rencontre finalement très déséquilibrée, comme c’était à prévoir, puisque les Gunners se sont imposés sur le lourd score de 6-0 en déplacement.

Au bout d’un quart d’heure de jeu seulement, les troupes de Mikel Arteta menaient déjà 3-0, grâce à des réalisation d’Odegaard, de Bogle contre son camp et de Martinelli. Havertz y allait ensuite de son but (25e), et Declan Rice signait le cinquième peu avant la pause (39e). En deuxième période, Ben White s’est aussi mêlé à la fête. Avec les trois points dans la poche, Arsenal reste dans la roue de Liverpool et de City, respectivement deux et un point devant.