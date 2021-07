JT Foot Mercato : le PSG met le feu au marché

La suite après cette publicité

A la suite d'une saison terminée à la deuxième place du championnat de France, les dirigeants parisiens font tout leur possible pour remplir les objectifs fixés pour la saison prochaine. Les joueurs de Mauricio Pochettino le savent, la victoire européenne sera plus que jamais le couronnement espéré en fin de saison. Et pour cela, l'arrivée de Sergio Ramos au club place davantage le PSG dans la sphère haute des clubs luttant pour la coupe aux grandes oreilles.

Hakimi et Ramos ont déjà signé en attendant que Donnarumma soit officialisé, le mercato du Paris-Saint-Germain est jusque-là bien meilleur que le reste des clubs européens, même si nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Selon nos informations, le PSG veut tenter Cristiano Ronaldo ! Le Portugais est en pleine réflexion sur son avenir à la Juventus et Paris étudie toujours la possibilité de le signer. La suite de ce mercato s'annonce intéressante dans la capitale !