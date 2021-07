OM : Nemanja Radonjic a choisi son futur club !

Avec la multitude d'arrivées du côté de l'Olympique de Marseille, on se doute bien que quelques éléments vont faire leurs valises cet été, en plus de tous ceux partis en fin de contrat. Parmi les partants, il y a ceux qui représentent une belle valeur marchande comme le défenseur Duje Caleta-Car ou encore le milieu de terrain Boubacar Kamara.

La suite après cette publicité

Mais ce n'est pas tout et on oublie un peu vite Nemanja Radonjic (25 ans). Prêté avec option d'achat au Hertha Berlin en milieu de saison, ce qui avait provoqué la colère d'André Villas-Boas, le Serbe ne devrait pas s'éterniser sous le soleil marseillais. Il est pisté par de nombreux clubs, mais lui sait déjà où il veut atterrir la saison prochaine.

L'OM veut 10 M€

C'est en tout cas ce qu'affirme le journal portugais Record sur sa Une : « Radonjic veut le Benfica ». En plus de cela, le média a obtenu quelques paroles de son agent. « Il voit cette possibilité d'un très bon œil. Pour lui, le Benfica est un club de top niveau. Plusieurs clubs de Bundesliga et Serie A sont intéressés », affirme-t-il. Pour autant, il va falloir se mettre d'accord.

En effet, on le sait, Pablo Longoria est plutôt doué en affaires en ce qui concerne les arrivées. Le sera-t-il pour les cessions de ses joueurs ? Pour le moment, le club de Benfica propose sept millions d'euros tandis que les Phocéens, de leur côté, en réclame 10. Trois petits millions d'écart donc, ce qui est peu et qui augurent d'un possible accord assez rapidement. Pablo Longoria se mettra ensuite à la tâche pour les autres partants.