Brighton : Yves Bissouma, prochaine attraction du mercato en Premier League ?

À 24 ans, Yves Bissouma vit très certainement son meilleur début de saison depuis son arrivée à Brighton en provenance de Lille, il y a un peu plus de deux ans. Le milieu de terrain malien a déjà été utilisé à neuf reprises en championnat en tant que titulaire, et a semble-t-il livré des prestations plus que convaincantes, notamment contre Liverpool le week-end dernier (1-1). De belles performances qui, selon les dires de TalkSport, auraient tapé dans l’œil de quelques formations de Premier League, et pas des moindres.

Arsenal, qui en serait un grand fan, ou encore Liverpool et ses besoins défensifs urgents, seraient sur le coup pour l’accueillir cet été malgré le fait qu’il soit lié à Brighton jusqu’en 2023. Le média anglais indique également qu’Arsenal chercherait un milieu offensif dès cet hiver et aurait jeté son dévolu sur le milieu de l’Inter et ancien joueur du rival Tottenham, Christian Eriksen. Une arrivée qui pourrait faire beaucoup de bien à des Gunners en grosse difficulté en championnat (14es au classement).