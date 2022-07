OM : Luan Peres n'ira pas à Fenerbahce

La suite après cette publicité

Mardi soir, nous vous dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato que Luan Peres était proche de quitter l'OM. Et pour cause, le Fener et le club phocéen discutaient d'un transfert et s'étaient rapprochés ces dernières heures, et la tendance était clairement à un départ du joueur de 28 ans.

Seulement, selon nos informations, il ne devrait finalement pas rejoindre le club turc. Les Stambouliotes ont ainsi annulé l'opération et se sont tournés vers Gustavo Henrique, le défenseur central de Flamengo, une option moins chère que le Marseillais.