Burnley - Manchester United : les compositions sont là

Match reporté de la première journée de Premier League, le duel entre Burnley et Manchester United va enfin avoir lieu. A domicile, Burnley opte pour un 4-4-2 avec Nick Pope dans les buts derrière Matthew Lowton, James Tarkowski, Ben Mee et Erik Pieters. Le double pivot est composé de Josh Brownhill et Ashley Westwood tandis que Johann Berg Guðmunds­son et Robbie Brady prennent les couloirs. Enfin, Ashley Barnes et Chris Wood sont associés en attaque.

De son côté, Manchester United opte pour son traditionnel 4-2-3-1 avec David De Gea comme dernier rempart. Il peut compter sur Aaron Wan Bissaka, Eric Bailly, Harry Maguire et Luke Shaw en défense. Paul Pogba et Nemanja Matic évoluent dans le double pivot. Seul en pointe, Edinson Cavani est soutenu par Marcus Rashford, Bruno Fernandes et Anthony Martial.

Les compositions :

Burnley : Pope - Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters - Gudmundsson, Brownhill, Westwood, Brady - Barnes, Wood

Manchester United : De Gea - Wan Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw - Matic, Pogba - Rashford, Fernandes, Martial - Cavani