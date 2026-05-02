PSG - Lorient : les compositions probables

Le PSG a très certainement les yeux déjà tournés vers l’Allemagne et cette demi-finale retour de Ligue des Champions à Munich. Avant cela, les hommes de Luis Enrique devront toutefois faire le travail contre le FC Lorient, ce samedi (17h), lors de la 32e journée de Ligue 1. Leader avec six points d’avance sur le RC Lens, Paris a, en effet, l’occasion de faire un pas de plus vers le titre. Un match qui devrait, par ailleurs, permettre au coach des Franciliens d’opérer un large turnover.

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En l’absence de Matvey Safonov, laissé au repos, et Lucas Chevalier, blessé, Renato Marin devrait débuter dans les cages parisiennes. En défense, des innovations sont également attendues. Avec la blessure d’Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery pourrait retrouver cette position de latéral droit et être aligné aux côtés de Willian Pacho, Lucas Hernandez et Senny Mayulu. Au milieu de terrain, Lucas Beraldo est pressenti pour accompagner le jeune Dro Fernandez et Fabian Ruiz.

Turnover XXL pour le PSG avant Munich

Enfin, sur le front de l’attaque, Bradley Barcola pourrait occuper le couloir droit alors qu’Ibrahim Mbaye sera titularisé de l’autre coté. Dans une position de faux numéro 9, Kang-In Lee devrait permettre à Ousmane Dembélé de souffler un peu avant le choc face aux Bavarois. En face, Lorient, neuvième au classement, est attendu en 3-4-2-1. Dans les buts, Mvogo sera une nouvelle fois titularisé et protégé par une défense à trois composée de Silva, Talbi et Faye.

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Dans l’entrejeu, les Merlus pourront compter sur le double pivot Abergel-Cadiou, bien aidé par Kouassi et Katseris, pressentis pour commencer cette partie en tant que pistons. Dans le secteur offensif, Makengo et Pagis devraient, quant à eux, soutenir l’ancien Marseillais Bamba Dieng. Très en forme depuis le début de l’année 2026, le buteur lorientais aura forcément à coeur de faire trembler les filets franciliens.