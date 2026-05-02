PSG - Lorient : les notes du match

Le Paris Saint-Germain recevait Lorient au Parc des Princes dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1 avec l’objectif de se rapprocher un peu plus du titre, quelques jours après son spectaculaire succès européen face au Bayern (5-4). Luis Enrique avait largement fait tourner son effectif en alignant une équipe remaniée en 3-2-4-1 avec le jeune Renato Marin dans le but pour sa première apparition en championnat, protégé par Hernandez, Pacho et Beraldo. Au milieu, Mayulu et Lee Kang-In accompagnaient Ruiz tandis que Barcola, Doué, Fernandez et Mbaye animaient l’attaque. En face, Lorient se présentait sans complexe dans un 3-4-2-1 avec Mvogo dans les cages derrière Faye, Adjei et Talbi. Le duo Abergel-Cadiou organisait le jeu alors que Katseris et Kouassi occupaient les couloirs, Pagis et Avom soutenant Dieng en pointe.

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Le PSG avait rapidement pris les devants dans cette rencontre avec une réussite maximale. Sur un centre de Doué, Mvogo repoussait maladroitement le ballon directement sur la poitrine de Mbaye qui marquait involontairement pour ouvrir le score (6e). Mais la réaction lorientaise ne se faisait pas attendre. Bien servi sur le côté droit, Katseris déposait un centre parfait pour Pagis qui ajustait Marin et égalisait (12e). La rencontre s’équilibrait alors avec des Merlus joueurs et des Parisiens qui tentaient de reprendre le contrôle. Barcola frôlait le poteau sur une frappe enroulée (24e) tandis que Doué se montrait inspiré mais imprécis dans le dernier geste (27e). Les occasions s’enchaînaient ensuite pour les Parisiens avec notamment une tête d’Hernandez sur la barre transversale (34e) et plusieurs interventions décisives de Mvogo. Malgré cette pression, les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score de parité logique après une première période animée.

Une fin de match complètement folle

Au retour des vestiaires, le rythme retombait légèrement avec des Parisiens qui monopolisaient le ballon sans parvenir à accélérer franchement le jeu. Doué tentait sa chance sur coup franc sans réussite (51e) et Lorient restait dangereux sur quelques situations, notamment une tête de Talbi qui passait tout près du cadre (48e). Luis Enrique procédait alors à des changements et l’entrée de Zaïre-Emery changeait immédiatement la donne. Sur son premier ballon, le jeune milieu profitait d’un décalage de Doué pour déclencher une frappe lointaine légèrement déviée qui trompait Mvogo et redonnait l’avantage au PSG (62e). Paris semblait alors maîtriser son sujet, faisant circuler le ballon face à des Lorientais acculés dans leur moitié de terrain. La fin de match basculait finalement dans un scénario plus ouvert que prévu.

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Alors que le PSG semblait gérer, une erreur défensive profitait à Tosin qui récupérait un ballon mal négocié avant de s’infiltrer dans la surface et d’égaliser avec l’aide du poteau (78e). Les dernières minutes devenaient complètement folles avec des occasions de part et d’autre. Marin devait s’employer pour sauver les siens (83e) tandis qu’Hernandez trouvait encore le poteau de la tête sur corner (85e). Mayulu touchait lui aussi le montant dans les ultimes instants (88e) mais le score n’évoluait plus. Dans le temps additionnel, le Parc retenait son souffle lorsque l’arbitre sifflait un penalty pour une supposée main de Cadiou, avant d’être finalement corrigé par la VAR et d’annuler sa décision après visionnage des images (90e+4, 90e+5). Ce match nul frustrant empêchait le PSG de faire un pas décisif vers le titre malgré sa domination, tandis que Lorient repartait du Parc avec un point précieux avant d’aborder un calendrier final face à Metz puis Le Havre, alors que Paris devra enchaîner contre Brest puis Lens avant de conclure sa saison en championnat.

L’Homme du match

- Doué (7) : voilà un match plein pour Désiré Doué. Très actif sur son côté tout au long de la partie, il a d’abord réussi un bon centre qui a surpris Mvogo et permis l’ouverture du score de Mbaye. L’international français a ensuite fait le show après une action individuelle, mais a manqué le cadre (25e). Il n’a pas hésité à redescendre pour jouer avec son milieu de terrain, bien qu’il ait fait preuve d’un peu trop d’individualisme par moment. Mais il a été le plus dangereux de l’après-midi. Remplacé par le pauvre Mounguengue (75e), coupable d’une lourde perte de balle sur le but lorientais lors de sa première entrée en jeu en Ligue 1.

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Paris Saint-Germain

- Marin (5) : aligné alors que Lucas Chevalier était annoncé forfait, le jeune portier parisien avait l’occasion de se montrer. S’il n’a pas été en danger sur les relances et pour trouver ses partenaires, il ne pouvait faire grand-chose sur les deux buts encaissés. En revanche, il sauve les Parisiens de la défaite en repoussant une belle frappe de Tosin (83e).

- Beraldo (4) : de retour dans la défense centrale parisienne, le défenseur brésilien a montré plus de failles que lors de ses précédentes sorties en tant que milieu défensif. Sur le but encaissé, il est coupable d’une erreur de marquage. Cela n’a pas été mieux pour lui en fin de match, où l’entrée en jeu de Tosin a fait beaucoup de mal à la défense parisienne et Beraldo a fait preuve de passivité devant lui (82e).

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- Pacho (4) : s’il n’a pas eu beaucoup à s’employer durant la première période, l’Équatorien a fait néanmoins preuve de fébrilité sur le peu d’occasions lorientaises et notamment sur le but, où il n’est pas exempt de tout reproche. Mais c’est notamment dans la fin de match où on l’a vu inquiéter, en se faisant prendre au duel par Tosin, sur l’égalisation. Avant que l’attaquant breton ne le reprenne de vitesse quelques minutes plus tard.

- Hernandez (5) : le défenseur tricolore a eu beaucoup de mal sur son côté, où il a souvent été pris techniquement par Katseris. Il a d’ailleurs été averti après avoir été devancé par l’attaquant grec, qui l’a bougé durant toute la première période. Offensivement, on l’a vu monter sur les coups de pieds arrêtés, avec une tête sur la transversale à noter (35e) et un poteau trouvé après une nouvelle tête puissante (84e).

- Ruiz (5) : le capitaine parisien avait bien débuté la partie en tentant de jouer dans la verticalité et en cherchant le duo Barcola-Doué, mais a ensuite trop rapidement baissé en intensité. L’Espagnol a fait preuve de plusieurs erreurs techniques et n’a pas toujours fait les efforts, notamment après la pause où il a semblé à court de jus. Remplacé par Zaire-Emery (62e), buteur quelques secondes après son entrée en jeu.

- Mayulu (5,5) : le titi parisien a eu beaucoup d’activité dans le secteur d’Hakimi, avec une première action dangereuse à noter, avant de délivrer un bon centre pour Hernandez (35e). Il a parfois eu du mal défensivement face à Pagis et Kouassi et a une part de responsabilité sur le premier but parisien encaissé. Il a été plus important sur le plan offensif, notamment dans les dernières minutes avec un poteau trouvé et beaucoup de combinaisons avec Barcola, mais sans succès pour aller chercher la victoire.

- Lee (5) : un match correct pour le Sud-coréen, un peu frêle dans ses choix pour trouver ses partenaires. Le milieu offensif parisien a perdu 9 ballons importants, malgré 3 centres à destination de Mayulu. Il a bien été pris sur le côté gauche par le bloc lorientais, mais il s’est procuré une belle occasion de but, détournée par Mvogo (39e). On pouvait tout de même attendre plus de sa part, malgré une fin de match mieux maitrisée.

- Dro (4) : de nouveau titularisé ce samedi, le milieu formé au Barça n’a pas été très rassurant. Son placement sur le terrain n’a pas toujours été lisible et a beaucoup été bousculé dans les duels avec le ballon dans les pieds. Encore trop fébrile, il n’a pas eu l’impact attendu, malgré un travail défensif correct avec quatre ballons récupérés. Mais sans plus.

- Barcola (6) : à l’instar de Doué, l’international français a été dangereux tout au long de la partie. Il a plusieurs fois provoqué sur son côté, avant de s’offrir une première frappe pas loin du cadre (24e). Beacoup de combinaisons à noter avec Doué et Lee, mais l’ex-Lyonnais n’a pas pu être décisif, malgré beaucoup d’activité durant la fin de match et un travail précieux.

- Doué (7) : voir ci-dessus.

- Mbaye (5,5) : pour sa deuxième titularisation en Ligue 1 en 2026, le titi parisien a été décisif puisqu’il était présent pour reprendre un centre de Doué repoussé par Mvogo pour inscrire son deuxième but de la saison. Mais à part son but, il a plutôt été absent des autres actions offensives et n’a pu se procurer d’autre opportunité au cours du match, avec seulement 30 ballons touchés. Remplacé par Neves (62e).

FC Lorient

- Mvogo (4) : le portier breton ne s’est pas montré fiable sur la première occasion du match. Suite à une mauvaise entente avec sa défense, il a laissé les Parisiens ouvrir le score (6e). Puis, il a continué à se faire des frayeurs avec ses partenaires face aux assauts parisiens (23e, 27e). Après la demi-heure de jeu, le rempart a même failli se faire surprendre par sa propre barre transversale. Malchanceux, il a encaissé un second but sur une frappe lointaine déviée (61e). Puis, il a été impeccable à deux reprises (81e).

- Adjei (5) : présent dans l’axe, le Ghanéen a montré quelques signes inquiétants dès le premier but au Parc des Princes. Le défenseur, qui avait une lourde tâche face au trio offensif parisien, a ensuite relevé la tête. Plusieurs ballons dégagés lui ont permis de se rassurer et de garder espoir avant la pause. Les locaux ont insisté tout au long de la seconde période, mais il est resté assez vigilant.

- Talbi (5,5) : positionné dans une défense à trois, le joueur de 27 ans s’est fait peur à plusieurs reprises. Il a dû rester très bas, notamment face aux vagues parisiennes incessantes (6e, 23e, 39e). Cependant, c’est avec une certaine solidarité qu’il a su se reprendre. Après la pause, il s’est d’ailleurs illustré avec une tête (49e). Malgré ce manque de précision devant, il a fait preuve de courage et a mené un sérieux combat derrière. Sur le second but des locaux, le Tunisien est malheureux en déviant le tir de Warren Zaïre-Emery (61e).

- Faye (4,5) : le défenseur sénégalais a eu du mal dès l’entame. Il a laissé Mbaye conclure suite à un contre sur sa poitrine (6e). Puis, tout comme ses partenaires, il a tremblé. Une attaque parisienne qui n’a cependant pas réussi à le faire chavirer, puisqu’il est resté attentif avant la pause. Sur le second but, il est présent pour contrer la frappe de Warren Zaïre-Emery, mais il se tourne (61e). Sans lâcher l’affaire, sa maturité a pu faire la différence.

- Katseris (6) : le Grec ne s’est pas montré timide. Dès l’entame, il a servi Pagis avec un joli centre pour permettre l’égalisation rapide (11e). Ensuite, sa rapidité dans les transmissions et son impact dans les couloirs ont permis aux siens d’exister. Capable de défendre comme de créer du danger offensivement, il est resté appliqué durant le premier acte. Après la pause, il s’est fait chahuter par Hernandez, restant au sol (49e). Finalement, il a été remplacé par Darlin Yongwa (80e).

- Abergel (3,5) : le capitaine lorientais n’a fait que courir après le ballon. Son premier acte a été marqué par un manque d’intensité, mais également par des marquages approximatifs. Il a dû faire les efforts avec son bloc pour rester en vie, sans pouvoir récupérer de ballons. Incapable de se projeter durant la seconde période, il est resté fébrile et n’a pas pu animer le jeu. Un samedi après-midi plus que décevant.

- Cadiou (3,5) : titularisé dans l’entrejeu, le Merlu a manqué de ballons entre les lignes. S’il a réussi à décrocher fréquemment, le numéro 8 n’a pas su exploiter les espaces. Il a pu compter sur un bloc défensif appliqué, mais n’a pas réussi à s’exprimer offensivement lors du premier acte. Manquant de fraîcheur et d’opportunisme, il n’a pas livré une bonne seconde période.

- Avom (4,5) : le numéro 62 évoluait avec Pagis derrière Dieng. Si l’autre numéro 10 s’est illustré, lui n’a pas vraiment apporté de danger dans les transitions. Il est resté disponible et actif au pressing, mais son premier acte a manqué de combativité et d’énergie. Cependant, il a fourni des efforts lorsque les Parisiens confisquaient le ballon. Il a été remplacé par Jean-Victor Makengo (72e).

- Kouassi (4,5) : à l’opposé de Katseris, le piston s’est montré impliqué, mais n’a absolument pas brillé. Malgré plusieurs courses, sa première période a été rythmée, mais complexe. Il a dû contenir Kang-in Lee durant de longues minutes. Plus le temps passait, plus il peinait à aider ses partenaires après la pause. Une fin de rencontre qui a donc démontré plusieurs signaux de faiblesses.

- Pagis (6) : placé en numéro 10, l’expérimenté s’est illustré dès le début de match. Grâce à une reprise de volée, il a égalisé (11e). Il est resté disponible, décrochant souvent dans l’entrejeu. Actif dans les deux moitiés de terrain, il a apporté de l’énergie. Toutefois, il a manqué de fraîcheur au fil du match et sa seconde période a été un peu plus discrète. Remplacé par Dermane Karim (72e).

- Dieng (3) : l’ancien Olympien a vécu une première période délicate. Peu d’appels, peu de présence : il est resté dans l’ombre face à la défense parisienne. Peu impliqué dans le jeu lorientais, il a néanmoins participé au pressing. Alors que Doué, Barcola et Mbaye se montraient dangereux, il n’a même pas eu l’occasion de défier le portier adverse avant la pause. Très isolé, il a continué à subir. Remplacé par Aiyegun Tosin (72e), qui a égalisé dès son entrée après une course et un crochet sur Pacho (78e).