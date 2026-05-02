Nantes : Frédéric Guilbert tacle l’OM

Nantes s’est accordé un sursis dans sa mission maintien en Ligue 1. La Beaujoire a vécu un bel après-midi en s’imposant largement sur l’OM 3-0. Les Olympiens n’ont jamais existé dans cette rencontre, dominés des pieds à la tête, alors qu’ils avaient l’obligation de l’emporter pour revenir dans la course à la Ligue des Champions. Dès la venue des deux équipes sur le terrain, les Canaris ont compris que les Marseillais n’y étaient pas. «On a analysé un petit peu leur échauffement et on a vu qu’ils étaient un petit peu suffisants, assure Frédéric Guilbert en zone mixte. On a voulu mettre du rythme, leur rentrer dedans et je pense que ça a fonctionné ce soir.»

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Selon le défenseur, son équipe est enfin récompensée après plusieurs matchs où elle a manqué de réalisme et fait face à des faits de jeu défavorables. «Ça résume un petit peu notre fin de saison surtout. On a des actions et on ne les marque pas et on se fait punir après. Ce soir, on a marqué et c’est bien. On espère une défaite d’Auxerre demain. On va se battre, on ne va pas lâcher, jusqu’au bout, avec honneur et fierté pour nous et pour le FC Nantes.» Même s’il reste 17e de Ligue 1, le club s’est en tout cas donné le droit de toujours y croire.