Mercato OM : Alexis Sanchez a fait une annonce sur son avenir

La suite après cette publicité

Après Lionel Messi et Sergio Ramos en 2021, une autre gloire vieillissante du football mondial a rejoint la Ligue 1 : Alexis Sanchez. À 34 ans, le Chilien a quitté l’Inter pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Un pari pour le club phocéen qui s’est rapidement transformé en réussite. Certes, l’ancien Nerazzurro ne peut plus enchaîner les matches comme avant, mais il reste l’arme offensive numéro 1 de l’OM.

Auteur de 16 buts et de 1 passe décisive en 34 rencontres, toutes compétitions confondues, Sanchez est le principal détonateur de l’équipe d’Igor Tudor. Performant malgré son âge, l’ancien Gunner laissait pourtant planer le doute sur son avenir dans le sud de la France. Sous contrat jusqu’en 2023 avec une année en option, le Sud-Américain a profité d’un passage dans l’émission 24 Horas, diffusée sur la chaîne chilienne TVN, pour faire connaître ses intentions.

À lire

Florian Thauvin s’enflamme pour l’OM

Sanchez se sent bien à Marseille

« Le club me fait confiance et s’occupe de moi, et quand il s’occupe de vous, il ne vous reste plus qu’à faire vos preuves. Je commettrais une erreur si je me relâchais. (…) J’aime bien dire ce que je pense. Je ne le garde pas pour moi, je suis transparent. Je ne peux pas être différent, la vie m’a fait grandir, mûrir dans tous les domaines de la vie. (…) J’ai un contrat d’un an à Marseille, j’aimerais le prolonger, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Si ça devait se faire maintenant (sa prolongation, ndlr) ? Oui. Je suis heureux et content avec eux, j’aime les supporters et ils s’occupent de moi. »

La suite après cette publicité

Une bonne nouvelle donc pour les supporters marseillais. Enfin, une fois qu’il en aura terminé avec le football européen, Sanchez a avoué qu’il ne dirait pas non à un retour au pays. « Ma famille est originaire de La U (Universidad de Chile, ndlr), certains sont de Colo Colo, mais je ne vois pas les choses de cette façon pour jouer au Chili parce que venir ici est un sacrifice. Je ne voudrais pas venir en vacances, mais démontrer et gagner, mais je voudrais le faire physiquement, mais pas pour longtemps. Oui, je pourrais jouer pour La U, (Universidad) Catolica, Colo Colo. J’aime le football ». C’est dit.