Algérie : Aïssa Mandi valide la CAN tous les quatre ans

C’est l’une des grandes nouvelles qui va chambouler le football africain dans les prochaines années. En effet, la semaine dernière, Patrick Motsepe, le président de la CAF, a annoncé que la CAN serait tous les quatre ans à partir de 2028. Une décision qui divise en Afrique et qui apporte son lot de détracteurs au président de la CAF, accusé d’avoir cédé au calendrier des clubs européens. Pourtant, ce dernier peut compter sur un soutien. En effet, ce samedi en conférence de presse, Aïssa Mandi, joueur le plus capé de l’histoire de la sélection algérienne (111 sélections), a approuvé cette décision qui va apporter de bonnes choses pour lui à l’avenir :

« Tous les quatre ans, je pense que c’est une bonne chose. C’est vrai que tous les deux ans, c’est un peu répétitif, on a l’impression de voir la CAN tout le temps. Tous les quatre ans, c’est comme toutes les autres compétitions continentales dans le monde. En Amérique du Sud, je pense que c’est tous les quatre ans aussi, le championnat d’Europe, c’est tous les quatre ans. Je pense que c’est quelque chose de plutôt logique et que c’est bien pour le football africain. » Pour combler l’absence de cette CAN, la CAF annoncé la mise en place d’une Ligue des Nations africaine.