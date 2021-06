Wylan Cyprien est prêté au FC Nantes

Après avoir annoncé l’arrivée de Remy Descamps (24 ans) hier, le FC Nantes a officialisé le prêt avec option d’achat de Wylan Cyprien (26 ans) ce jeudi. Le milieu de terrain français, formé à Lens, évoluait jusqu’ici à Parme en Italie où il était prêté par Nice, le club où il s’est révélé. Parme, qui évoluera en Serie B la saison prochaine, avait levé son option d’achat de 7 millions d’euros. Mais le voilà déjà reparti.

« Désormais, c’est donc sous les couleurs du FC Nantes que le milieu de terrain s’apprête à mettre ses très nombreuses qualités au service de l’équipe professionnelle. Ambitieux et déterminé à réussir, il est d’ores et déjà impatient de relever ce nouveau défi en Ligue 1 Uber Eats, un championnat qu’il connaît plus que bien. Le FC Nantes souhaite la bienvenue à Wylan Cyprien dans la cité des Ducs », détaille les Canaris à travers le communiqué officiel.