JT Foot Mercato : la saison des galères continue pour Tottenham

Conte au bout du rouleau

Tottenham n'y arrive plus en Premier League. Déjà 9 défaites en championnat cette saison pour le club londonien, et une huitième place qui fait peine à voir. Après une très belle victoire contre Manchester City le week-end dernier, les Spurs sont vite retombés dans leurs travers. Les hommes d'Antonio Conte ont perdu ce mercredi contre Burnley (1-0). Le technicien italien était passablement énervé après la rencontre. «On me parle de la course à la quatrième place, mais la réalité des cinq derniers matches, c'est que nous devons faire attention à ne pas nous battre pour le maintien. [...] Depuis le premier jour où je suis arrivé ici, je veux aider Tottenham. Je le répète, je suis trop honnête pour fermer les yeux, continuer de cette façon et juste prendre mon salaire. Ça ne va pas en ce moment» a-t-il déclaré en conférence de presse. Le tacticien a aussi avoué à demi-mot qu'il pourrait ne pas finir la saison. En tout cas, Conte semble vraiment au bout du rouleau. «Je donne 20 heures par jour à Tottenham et les quatre autres heures, je dors, mais ce n'est pas assez,» a-t-il affirmé.

L’OM réaliste pour Zidane

Un possible retour de Zinedine Zidane à Marseille est un sacré serpent de mer ! Un sujet pour lequel le président de l'OM a mis les choses au clair. Dans un entretien accordé au Figaro, Pablo Longoria a été interrogé sur le fantasme Zizou sur le banc phocéen. Voilà ce qu'il a répondu : «Zinedine Zidane est une personne très importante dans l’histoire de Marseille, il y a toujours une liaison avec la ville, c’est l’un des acteurs sociaux très importants ici. Rêver de lui ? [...] Il a un palmarès très respectable et que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, on doit être admiratif qu’un Marseillais réussisse à faire cela. [...] Maintenant, il faut être réaliste et ce que j’imagine dans l’immédiat c’est de donner une continuité à notre projet avec Jorge Sampaoli.»

Le coup de pression de Sergio Ramos

À Paris, la situation ne semble toujours pas s'améliorer pour Sergio Ramos. Le principal intéressé commencerait à s'agacer sérieusement. L’Espagnol dirigerait tout son énervement contre le staff médical du PSG d'après la Cadena Ser. En effet, le joueur et son entourage pointeraient du doigt les diagnostics des médecins du club, qu'ils critiqueraient fortement en coulisses. On rappelle tout de même que depuis un peu plus d'1 an, et le début du mois de janvier 2021, il n'a joué que 5 matches avec le Real Madrid, et 5 matches avec Paris. 10 matches toutes compétitions confondues.