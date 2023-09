Sergio Ramos est la risée de toute l’Espagne !

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone a retrouvé le sourire hier. Du moins pour un temps. Embourbé dans l’affaire Negreira qui a de nouveau fait la une de la presse en Espagne cette semaine, le club blaugrana a retrouvé le fauteuil de leader de la Liga après son succès sur le Séville FC (1-0). Il peut remercier un certain Sergio Ramos, unique buteur au stade Olympique de Montjuïc… contre son camp. Forcément, la presse espagnole, et surtout catalane se délecte ce samedi, lui l’ancien Madrilène qui aime tant chambrer.

«Merci Ramos» titre Sport par exemple dans son édition du jour, alors que Mundo Deportivo y va de son «Gooooool de Sergio !». La moquerie est facile, d’autant que le but est tout sauf volontaire. Le défenseur s’est mis en travers d’une remise de la tête du jeune Lamine Yamal mais, dans son élan, a mis le ballon dans ses propres filets. Il ne restait plus que 15 minutes à jouer, insuffisant pour permettre aux Andalous de revenir. «Le but de Ramos donne de la valeur ajoutée à la fête qui a éclaté à Montjuïc», conclut MD.

À lire

Liga : grâce à un CSC de Sergio Ramos, le Barça s’impose face à Séville et récupère son trône de leader

L’Espagne s’en donne à cœur joie

Le public a particulièrement apprécié l’issue de cette soirée. Ramos a été sifflé et hué sur chaque ballon touché, lui qui a disputé tant de Clasico entre le Real et le Barça. Après le but, les supporters ont même hurlé le nom du défenseur pour le remercier de ce but en fin de match. «Ramos offre trois points en or» se régale Sport qui évoque une soirée où on peut tranquillement mettre «des glaçons dans son whisky», histoire de savourer encore un peu plus. Le sommeil a dû être compliqué à trouver pour l’ancien Parisien.

La suite après cette publicité

Pour couronner le tout, la presse reconnaît unanimement que sa prestation est bonne. «L’arrière central a réalisé un grand match, mais tout son travail a été perdu sur une action malheureuse, estime de son côté Marca. (…) Sergio Ramos fait du Barça le leader de la Liga.» Les réseaux sociaux s’en sont aussi donné à cœur joie, reprenant une interview de l’Espagnol de 37 ans la veille du match. Il déclarait alors : «Ça serait pas mal de marquer mon premier but contre le Barça.» Il ne croyait pas si bien dire…