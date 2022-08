AC Milan : Charles de Ketelaere fan de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Tout juste joueur de l'AC Milan, Charles De Ketelaere s'est exprimé lors de sa conférence de presse de présentation devant le média du club et repris par Sky Sport Italia. Interrogé sur le joueur qui l'inspire le plus, le milieu offensif international belge de 21 ans (8 sélections/1 but) a répondu assez clairement :

« J'ai toujours été un grand fan de Cristiano Ronaldo, lorsqu'il jouait à Manchester United puis lorsqu'il a déménagé au Real Madrid. Je ne peux absolument pas dire que je suis à son niveau, ce serait de la folie, mais ce que je peux faire, c'est essayer de travailler et de m'améliorer pour me rapprocher et être un bon joueur pour Milan. »