PSG : Thomas Tuchel juge les progrès de l'espoir maison Timothée Pembélé

«Timy, il doit encore s'adapter, vite, à notre style de jeu, à notre manière de défendre». le 17 juillet, au sortir d'un amical contre les Belges de Waasland-Beveren (7-0), Thomas Tuchel évoquait en ces termes les premiers pas de Timothée Pembélé (18 ans) dans le groupe professionnel du Paris SG, semblant attendre un peu plus d'investissement de la part du pur produit du centre de formation parisien.

Visiblement, l'Allemand a été entendu. Le défenseur est en effet le jeune ayant le plus de temps de jeu en compétition ces dernières semaines. Titulaire contre les Girondins de Bordeaux (2-2, 12e journée de Ligue 1) et Montpellier (1-3, 13e journée), il est également entré contre Istanbul Basaksehir (5-1, 6e journée de Ligue des Champions, 11 minutes) et Lorient (2-0, 15e journée).

«Il a changé sa mentalité»

Face à la cascade de blessés, le natif de Beaumont-sur-Oise, récemment prolongé jusqu'en juin 2024, pourrait à nouveau être utilisé ce mercredi pour la réception de Strasbourg (17e journée). Le coach parisien, présent en conférence de presse ce mardi, a expliqué ce qui avait changé chez le Titi. «Il s’est beaucoup amélioré, il a changé sa mentalité, c’était nécessaire. Pour ça, il mérite d’avoir du temps de jeu. C’était le plus important pour lui, j’espère qu’il peut continuer comme ça», a-t-il lancé.

Une prise de conscience providentielle donc qui a convaincu un staff qui n'a pas encore totalement cerné le jeune international U18. «Aujourd’hui, je n’ai pas encore fini mon analyse sur lui. J’apprends toujours à le découvrir, mon avis sur lui n’est pas arrêté. Aujourd’hui, il est mieux latéral droit, mais il peut aussi jouer défenseur central, dans un système à trois ou à deux», a-t-il conclu. Par les temps qui courent, Tuchel ne dit pas non à un joueur fiable...