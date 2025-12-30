Aston Villa : Unai Emery ne veut pas parler de titre pour le moment

En conférence de presse, hier, à la veille du choc entre Aston Villa et son ancien club Arsenal, Unai Emery a assuré qu’il ne ressentait aucune émotion particulière à l’idée de retrouver l’Emirates Stadium. L’Espagnol, qui n’a jamais été proche de remporter la Premier League lors de ses 18 mois difficiles à Londres, a estimé par ailleurs que son équipe n’est pas candidate au titre à ce stade de la saison. « Parler du titre n’a pas de sens pour nous, maintenant, en décembre », a-t-il expliqué, tout en reconnaissant les qualités des Gunners : « Demain est probablement le défi le plus difficile que nous puissions affronter parce qu’ils sont la meilleure équipe. »

S’il reste concentré sur l’instant présent, le coach de 54 ans a tout de même concédé son rêve à la tête des Villans : « Les rêves sont gratuits. Tout le monde doit rêver. J’ai mon rêve et je suis ici en train de réaliser mon rêve. Mon énorme rêve ici, ou en tant qu’entraîneur, est de gagner la Ligue des champions. C’est mon rêve, toute ma vie. À chaque instant, je suis réaliste. Le seul rêve que j’ai maintenant, c’est le match de demain. Il y a beaucoup de chemins vers où nous voulons aller. Mais maintenant, il n’y a que demain. Après demain, nous verrons. »