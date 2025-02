Hansi Flick donne des bonnes nouvelles pour Ter Stegen

Bonne nouvelle pour le Barça. Absent depuis septembre en raison d’une blessure, Marc-André ter Stegen entrevoit enfin un retour avec le FC Barcelone. Selon Hansi Flick, le gardien allemand a repris l’entraînement. Une étape encourageante dans sa rééducation.

« Il a commencé à s’entraîner avec Dela, et que c’est un bon pas en avant pour lui. Tout se passe bien, nous sommes donc heureux. Il s’est beaucoup amélioré au niveau de son corps, de sa condition physique et tout se passe bien », a ainsi expliqué l’entraîneur barcelonais en conférence de presse avant le match contre Séville. Le coach s’est également montré optimiste sur sa progression physique mais a toutefois refusé de donner plus de détails sur l’état de son genou, préférant garder sa discussion avec le staff médical confidentielle.