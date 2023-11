Pays-Bas : la drôle d’anecdote de Thijs Dallinga sur sa première convocation

Habitué aux rassemblements des Espoirs néerlandais la saison dernière, Thijs Dallinga va emprunter la passerelle vers les A ce mois-ci. Brillant ces dernières semaines avec le TFC et auteur de 5 buts sur ses 6 derniers matches, l’attaquant de 23 ans a en effet été convoqué par Ronald Koeman, en vue des deux matches d’éliminatoires à l’Euro 2024 des Oranje, face à l’Irlande (18 novembre), puis Gibraltar (21 novembre).

Dans un entretien accordé à ESPN, le natif de Groningue est revenu sur les coulisses de l’annonce de sa convocation, avec à la clé une drôle d’anecdote : «j’ai loupé l’appel, car j’étais en train de jouer à la Playstation, sourit l’attaquant de Toulouse. Je me suis dit qu’il fallait que je rappelle et c’est là que j’ai appris la bonne nouvelle de ma convocation, j’ai donc bien fait. C’est un rêve d’enfant de rejoindre un jour la sélection néerlandaise. Je suis particulièrement curieux de me mesurer au niveau international. Maintenant, c’est à moi de montrer au sélectionneur que j’ai le niveau.» Place au terrain.